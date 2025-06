FÊTE DE LA MUSIQUE À FONTÈS Fontès 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE À FONTÈS Fontès Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Programme de la journée

11h vernissage à la médiathèque de l’exposition des activités dessin, couture et anglais.

18h00, sur la place ouverture de la fête de la musique avec le spectacle de fin d’année hip-hop, anglais, danse afro, kung-fu, country, avec la participation de la chorale la Gloriette.

20h repas servi sur la place (apportez vos couverts).

21h soirée dansante avec DJ.

Tarifs adhérents 25€, non adhérents 35€, de 12 ans 15€

Inscriptions vendredi 13 juin de 18h à 19h30 et samedi 14 juin de 10h à 12h à la mairie. .

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 7 83 00 13 63

English :

Program for the day :

11 a.m.: vernissage at the médiathèque of the exhibition of activities: drawing, sewing and English.

6 p.m., in the square: opening of the Fête de la Musique with the end-of-year show: hip-hop, English, Afro dance, kung-fu, country, with the participation of the Gloriette choir.

8pm: meal served on the square (bring your own cutlery).

9pm: DJ dance party.

German :

Tagesprogramm :

11.00 Uhr: Vernissage in der Mediathek der Ausstellung der Aktivitäten: Zeichnen, Nähen und Englisch.

18.00 Uhr, auf dem Platz: Eröffnung des Musikfests mit der Jahresabschlussshow: Hip-Hop, Englisch, Afro-Tanz, Kung-Fu, Country, unter Mitwirkung des Chors La Gloriette.

20 Uhr: Auf dem Platz serviertes Essen (bringen Sie Ihr Besteck mit).

21 Uhr: Tanzabend mit DJ.

Italiano :

Programma della giornata :

ore 11: apertura della mostra delle attività della médiathèque: disegno, cucito e inglese.

ore 18.00, in piazza: apertura del festival musicale con lo spettacolo di fine anno: hip-hop, inglese, danza afro, kung-fu, country, con la partecipazione del coro Gloriette.

ore 20.00: pasto servito in piazza (portare le proprie posate).

ore 21.00: festa da ballo con DJ.

Espanol :

Programa del día :

11 h: inauguración de la exposición de actividades en la mediateca: dibujo, costura e inglés.

18.00 h, en la plaza: inauguración del festival de música con el espectáculo de fin de curso: hip-hop, inglés, danza afro, kung-fu, country, con la participación del coro Gloriette.

20.00 h: comida servida en la plaza (traer cubiertos).

21.00 h: fiesta de baile con DJ.

