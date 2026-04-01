Fête de la Musique à Frahier rue des Champs Frahier-et-Chatebier

Frahier-et-Chatebier

Fête de la Musique à Frahier

rue des Champs Parking de la salle culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

L’association culturelle et sportive de Frahier et Chatebier conjointement avec la commune de Frahier organisent La Fête de la Musique sur le parking de la salle culturelle

Lors d’une soirée, profitez de 3 groupes, le samedi 6 juin à partir de 19h.

– Jazz’Ouille

– 404 Not Found

– Les Évadés

– Animation danse avec Compagnie Pièces Détachées

Restauration et buvette sur place. .

rue des Champs Parking de la salle culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 11 80 04

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English : Fête de la Musique à Frahier

L’événement Fête de la Musique à Frahier Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-05-20 par RONCHAMP TOURISME