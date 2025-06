Fête de la musique à Genac-Bignac Genac-Bignac 21 juin 2025 07:00

Charente

Fête de la musique à Genac-Bignac Place du 19 mars 1962 Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes de Genac-Bignac et l’épicerie/bar « Chez Nounette »

Soirée animée par Vadé-Rétro avec démonstration de danse

Place du 19 mars 1962

Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 86 49

English :

Fête de la musique organized by the Comité des Fêtes de Genac-Bignac and the grocery store/bar « Chez Nounette »

Evening entertainment by Vadé-Rétro with dance demonstration

German :

Musikfest, organisiert vom Comité des Fêtes de Genac-Bignac und dem Lebensmittelgeschäft/Bar « Chez Nounette »

Von Vadé-Rétro moderierter Abend mit Tanzvorführung

Italiano :

Festival musicale organizzato dal Comitato delle Feste di Genac-Bignac e dal bar/drogheria « Chez Nounette »

Intrattenimento serale a cura di Vadé-Rétro con dimostrazione di danza

Espanol :

Festival de música organizado por el Comité de Fiestas de Genac-Bignac y el bar-tienda « Chez Nounette

Animación nocturna a cargo de Vadé-Rétro con demostración de baile

L’événement Fête de la musique à Genac-Bignac Genac-Bignac a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme du Rouillacais