Haut-Rhin

Fête de la musique à Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

2025-06-21

Guebwiller fête la musique avec 15 scènes, une fanfare déambulatoire et une programmation riche rock, pop, électro, classique, jazz… De 15h à 1h, la ville vibre au rythme des concerts, dans une ambiance festive et conviviale pour tous les publics.

À Guebwiller, la Fête de la Musique revient en force le samedi 21 juin 2025 avec 15 scènes réparties dans toute la ville et une grande diversité de styles musicaux, du rock à la pop, de l’électro au classique. Un événement festif, gratuit et ouvert à toutes les générations.

Dès 20h, la fanfare Haxxa Gugga de Rouffach déambulera dans les rues, au départ du McDonald’s, pour donner le ton d’une soirée placée sous le signe de la fête.

Parmi les temps forts de la soirée :

– Aux Dominicains de Haute-Alsace, la Guinguette ouvre à 19h avec DJ Corrine pour une soirée disco, pop et techno (restauration sur place, réservation conseillée).

– Place Saint-Léger, le Lions Club accueille Jackinside (pop-rock) de 18h30 à 1h, avec buvette et restauration.

– À la Maison des associations, le Scoseg invite Ninnon (reggae-zouk-pop) de 20h à minuit.

– Parvis du Temple protestant, l’Entente des Églises met à l’honneur les talents locaux musique classique, jazz, pop et chant choral avec Instant Piano, Jazz Impressions, Les Mandolines Les Gee’s, Garage Band, la Chorale éphémère et Les Jeunes Talents.

– Place de l’Hôtel de Ville, Alice and the Modjo (folk-pop) puis Jus de Box (variétés internationales) dès 19h.

– Maison Ritter, l’association Sucre d’Orge propose Les Paulettes, Marie et Ju, et Sovolec Circuit Bürgo (électro).

– Le Graethof met en lumière ses élèves, Diesel, BlueB, et Next Week (pop-rock, variétés).

– Parking Carrefour Express, le groupe alsacien Okko reprend les classiques hard rock (ZZ Top, ACDC…).

– La Bonne Aventure, place de la Liberté, propose scène ouverte dès 15h, suivie de deux jam sessions, puis Soline Dotter (jazz) et Mylsan (pop-rock).

– Bar Le Libérios, ambiance rock et années 80 avec Coma Musique et DJ Michel.

– Parc de la Marseillaise, dès 17h, l’association Friture propose un set électro dans un cadre verdoyant.

– Restaurant Pazza Idéa, soirée rétro et années 2000 avec Andy Lupoli, accompagnée de street food italienne.

– Restaurant L’Angélus, concert État Critique (rock) de 20h30 à 23h15.

– Brasserie Le Comptoir, en terrasse du cinéma, ambiance festive avec Pro DJ Anim (années 80 à aujourd’hui), restauration jusqu’à 23h.

– Et bien sûr, le Sun 7 Bar (rue de la Marne) proposera musique, buvette et petite restauration dès 19h.

Une soirée musicale riche, éclectique et conviviale pour célébrer l’arrivée de l’été au cœur de la ville ! .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 98 54 animations@ville-guebwiller.fr

English :

Guebwiller celebrates music with 15 stages, a marching band and a rich program: rock, pop, electro, classical, jazz? From 3pm to 1am, the town vibrates to the rhythm of the concerts, in a festive and convivial atmosphere for all audiences.

German :

Guebwiller feiert die Musik mit 15 Bühnen, einer Wanderkapelle und einem reichhaltigen Programm: Rock, Pop, Elektro, Klassik, Jazz? Von 15 Uhr bis 1 Uhr vibriert die Stadt im Rhythmus der Konzerte, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre für alle Besucher.

Italiano :

Guebwiller celebra la musica con 15 palchi, una banda di ottoni itinerante e un ricco programma di concerti rock, pop, electro, classici e jazz Dalle 15.00 all’1.00, la città vibra al ritmo dei concerti, in un’atmosfera festosa e accogliente per tutte le età.

Espanol :

Guebwiller celebra la música con 15 escenarios, una banda de música ambulante y un rico programa de conciertos de rock, pop, electro, clásica y jazz De 15:00 a 01:00, la ciudad vibra al ritmo de los conciertos, en un ambiente festivo y acogedor para todas las edades.

