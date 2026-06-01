Fête de la musique à Harly Harly samedi 20 juin 2026.

Harly

Fête de la musique à Harly

252 Rue Quentin de La Tour Harly Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:15:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association Studio Harly vous invite à fêter la musique au gymnase Léo Lagrange le samedi 20 juin à partir de 16h15/;

Entrée gratuite.

L’association Studio Harly vous invite à fêter la musique au gymnase Léo Lagrange le samedi 20 juin à partir de 16h15/;

Entrée gratuite. .

252 Rue Quentin de La Tour Harly 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Studio Harly association invites you to a music festival at the Léo Lagrange Gymnasium on Saturday, June 20, starting at 4:15 p.m.;

Admission is free.

L’événement Fête de la musique à Harly Harly a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Saint-Quentinois