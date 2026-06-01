Fête de la musique à Harly Harly
Fête de la musique à Harly Harly samedi 20 juin 2026.
Harly
Fête de la musique à Harly
252 Rue Quentin de La Tour Harly Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:15:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association Studio Harly vous invite à fêter la musique au gymnase Léo Lagrange le samedi 20 juin à partir de 16h15/;
Entrée gratuite.
L’association Studio Harly vous invite à fêter la musique au gymnase Léo Lagrange le samedi 20 juin à partir de 16h15/;
Entrée gratuite. .
252 Rue Quentin de La Tour Harly 02100 Aisne Hauts-de-France
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English :
The Studio Harly association invites you to a music festival at the Léo Lagrange Gymnasium on Saturday, June 20, starting at 4:15 p.m.;
Admission is free.
L’événement Fête de la musique à Harly Harly a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Saint-Quentinois