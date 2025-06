Fête de la Musique à La Barben – place Forbin La Barben 21 juin 2025 19:00

Au coeur du village, à l’ombre des platanes, retrouvez Djé pour une soirée musicale et festive !

A l’occasion de la Fête de la Musique, Gérôme Pigeard et ses musiciens investissent la scène de la place Forbin !

Côté restauration, un menu unique vous est proposé paëlla, fromage et dessert (15€, par Pélibroche).

N’oubliez pas de réserver votre repas ! .

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89

English :

At the heart of the village, have a musical moment with Djé.

German :

Im Herzen des Dorfes, im Schatten der Platanen, treffen Sie sich mit Djé für einen musikalischen und festlichen Abend!

Italiano :

Nel cuore del villaggio, all’ombra dei platani, unitevi a Djé per una festosa serata di musica!

Espanol :

En el corazón del pueblo, a la sombra de los plátanos, únase a Djé para disfrutar de una festiva velada musical

