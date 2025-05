FÊTE DE LA MUSIQUE À LA BERGERIE DU CAPUCIN – Lauret, 21 juin 2025 07:00, Lauret.

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA BERGERIE DU CAPUCIN 475 Chemin de la Plaine Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Cette année on célèbre l’été et la musique comme il se doit au domaine de la Bergerie du Capucin, dans une ambiance festive !

Rejoignez nous sur le Rooftop pour une soirée vibrante, rythmée par les sons du duo Seb Lopez (DJ) & Ludo Sax (saxophoniste).

– De 19h à 20h, on lance la soirée en douceur avec une ambiance musicale en fond pour vous accueillir tout en douceur.

– De 20h à minuit, place à la magie musique, rythmes dansants et solos de sax pour faire vibrer la nuit !

Côté food, il y en aura pour tous les goûts avec Tartin’Truck.

Côté vin, ils seront disponibles au verre, à la bouteille ou au magnum

On vous attend nombreux pour fêter la musique, le vin, l’été… et la vie tout simplement !

[Réservation conseillée si vous souhaitez une table ou un mange-debout sur le Rooftop] .

475 Chemin de la Plaine

Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 01 00 accueil@bergerieducapucin.fr

English :

This year we’re celebrating summer and music in style at the Bergerie du Capucin estate, in a festive atmosphere!

Join us on the Rooftop for a vibrant evening, punctuated by the sounds of duo Seb Lopez (DJ) & Ludo Sax (saxophonist).

German :

Dieses Jahr feiern wir den Sommer und die Musik gebührend auf der Domaine de la Bergerie du Capucin, in einer festlichen Atmosphäre!

Begleiten Sie uns auf dem Rooftop zu einem vibrierenden Abend, der von den Klängen des Duos Seb Lopez (DJ) & Ludo Sax (Saxophonist) bestimmt wird.

Italiano :

Quest’anno celebriamo l’estate e la musica in grande stile alla Bergerie du Capucin, in un’atmosfera di festa!

Unitevi a noi sul Rooftop per una serata vibrante, sulle note del duo Seb Lopez (DJ) e Ludo Sax (sassofonista).

Espanol :

Este año celebraremos el verano y la música por todo lo alto en la finca Bergerie du Capucin, en un ambiente festivo

Únase a nosotros en la azotea para disfrutar de una velada vibrante, ambientada con los sonidos del dúo Seb Lopez (DJ) & Ludo Sax (saxofonista).

