Fête de la musique à la Brasserie du Loup Blanc – Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze 21 juin 2025 18:00

Drôme

Fête de la musique à la Brasserie du Loup Blanc Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Prix Libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter la fête de la musique à la Guinguette du Loup Blanc le samedi 21 Juin avec 2 supers groupes locaux: Redwolves et Little Man.

.

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

Come and celebrate the fête de la musique at the Guinguette du Loup Blanc on Saturday June 21 with 2 great local bands: Redwolves and Little Man.

German :

Feiern Sie am Samstag, den 21. Juni, die Fête de la Musique in der Guinguette du Loup Blanc mit zwei lokalen Superbands: Redwolves und Little Man.

Italiano :

Venite a festeggiare la festa della musica alla Guinguette du Loup Blanc sabato 21 giugno con due grandi band locali: Redwolves e Little Man.

Espanol :

Ven a celebrar la fiesta de la música en la Guinguette du Loup Blanc el sábado 21 de junio con 2 grandes bandas locales: Redwolves y Little Man.

L’événement Fête de la musique à la Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche