Fête de la Musique à la brasserie Le Progrès – Place Marcel Bonein Eygalières 20 juin 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à la brasserie Le Progrès Vendredi 20 juin 2025 à partir de 20h. Place Marcel Bonein Brasserie Le Progrès Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Vendredi 20 juin, à partir de 20h, la brasserie Le Progrès à Eygalières vous invite à célébrer la Fête de la musique en avance !

Rendez-vous à partir de 20h pour une soirée festive avec le groupe Canito Flamenco !

Gipsy music, lounge instrumental, ambiance 80



Réservation conseillée par téléphone .

Place Marcel Bonein Brasserie Le Progrès

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 16

English :

On Friday 20 June, from 8pm, the Le Progrès brasserie in Eygalières invites you to celebrate the Fête de la musique early!

German :

Am Freitag, den 20. Juni, ab 20 Uhr lädt die Brasserie Le Progrès in Eygalières dazu ein, die Fête de la Musique im Voraus zu feiern!

Italiano :

Venerdì 20 giugno, a partire dalle 20.00, la brasserie Le Progrès di Eygalières vi invita a festeggiare in anticipo la Fête de la musique!

Espanol :

El viernes 20 de junio, a partir de las 20.00 horas, la brasserie Le Progrès de Eygalières le invita a celebrar la Fiesta de la Música por adelantado

L’événement Fête de la Musique à la brasserie Le Progrès Eygalières a été mis à jour le 2025-06-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles