Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à La Casa Toto Samedi 21 juin 2025 à partir de 19h.

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Une soirée festive à la Casa TOTO pour la Fête de la Musique! Profitons du 21 pour célébrer l’Eté comme il se doit!!!

Une petite soirée festive accompagnée de pizzas planches apéritives et surtout avec un dj set de l’excellent Dj @nicorouxdj .

Le tout dans une ambiance chill et bonne franquette comme on les aime .

Centre-Ville Avenue de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 41 81 25

English :

A festive evening at Casa TOTO for the Fête de la Musique! Let’s take advantage of the 21st to celebrate Summer as it should be!!!!

German :

Ein festlicher Abend in der Casa TOTO für die Fête de la Musique! Nutzen wir den 21. um den Sommer gebührend zu feiern!

Italiano :

Una serata di festa a Casa TOTO per la Fête de la Musique! Approfittiamo del 21 per festeggiare l’estate in grande stile!

Espanol :

¡Una noche de fiesta en Casa TOTO para la Fête de la Musique! ¡Aprovechemos el 21 para celebrar el verano por todo lo alto!

