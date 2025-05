Fête de la musique à la Chapelle-Réanville – Stade de la Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville, 21 juin 2025 14:00, La Chapelle-Longueville.

Eure

Fête de la musique à la Chapelle-Réanville Stade de la Chapelle-Réanville 6 Rue de l’Ancienne Ecole La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

L’association Les Petits Louis d’Aragon vous donne rendez-vous le samedi 21 juin à partir de 14h sur le stade de La Chapelle-Réanville pour célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale !

Au programme des concerts, de la bonne humeur, et un moment de partage pour petits et grands. Venez nombreux profiter de cette journée placée sous le signe de la musique et de la joie !

Stade de la Chapelle-Réanville 6 Rue de l’Ancienne Ecole

La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lpla.asso@gmail.com

English : Fête de la musique à la Chapelle-Réanville

The association Les Petits Louis d’Aragon invites you to join them on Saturday June 21st from 2pm onwards at the La Chapelle-Réanville stadium to celebrate music in a festive and convivial atmosphere!

On the program: concerts, good spirits, and a moment of sharing for young and old alike. Come one, come all, and enjoy a day of music and fun!

German :

Der Verein Les Petits Louis d’Aragon lädt Sie am Samstag, den 21. Juni ab 14 Uhr auf dem Stadion von La Chapelle-Réanville ein, um die Musik in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu feiern!

Auf dem Programm stehen Konzerte, gute Laune und ein gemeinsamer Moment für Groß und Klein. Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diesen Tag im Zeichen der Musik und der Freude!

Italiano :

L’associazione Les Petits Louis d’Aragon vi invita a unirvi a loro sabato 21 giugno a partire dalle 14:00 allo stadio La Chapelle-Réanville per celebrare la musica in un’atmosfera festosa e amichevole!

In programma: concerti, buonumore e divertimento per tutti, grandi e piccini. Venite a godervi una giornata di musica e divertimento!

Espanol :

La asociación Les Petits Louis d’Aragon le invita a unirse a ellos el sábado 21 de junio a partir de las 14.00 horas en el estadio de La Chapelle-Réanville para celebrar la música en un ambiente festivo y amistoso

En el programa: conciertos, buen humor y diversión para todos, grandes y pequeños. Venga y disfrute de un día de música y diversión

L’événement Fête de la musique à la Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération