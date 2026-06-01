Fête de la musique à la Chapelle-Réanville Stade de La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville
Fête de la musique à la Chapelle-Réanville Stade de La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville samedi 20 juin 2026.
La Chapelle-Longueville
Fête de la musique à la Chapelle-Réanville
Stade de La Chapelle-Réanville 6 Rue de l’Ancienne Ecole La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la musique s’installe le samedi 20 juin sur le stade de La Chapelle-Réanville. Dès 15h00, le public est invité à partager une journée festive, conviviale et pleine de surprises, orchestrée en partenariat avec Les petits Louis d’Aragon.
Au programme de la journée
– Artisanat & Animations Marché artisanal, jeux pour les enfants, tombola et enveloppes 100% gagnantes.
– Danse et Rythme Sessions de Bachata, Zumba et diverses animations tout au long de l’après-midi.
– Restauration Présence de foodtrucks et d’une buvette sur place pour se restaurer.
– Soirée musicale Un grand concert suivi d’une soirée animée par un DJ pour finir la nuit en beauté.
Informations pratiques
– Date Samedi 20 juin
– Horaire À partir de 15h00
– Lieu Stade de La Chapelle-Réanville
– Tarif Entrée libre .
Stade de La Chapelle-Réanville 6 Rue de l’Ancienne Ecole La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lpla.asso@gmail.com
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English : Fête de la musique à la Chapelle-Réanville
L’événement Fête de la musique à la Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération