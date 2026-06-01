Fête de la musique à la Chapelle-Réanville Stade de La Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville

La Chapelle-Longueville

Fête de la musique à la Chapelle-Réanville

Stade de La Chapelle-Réanville 6 Rue de l’Ancienne Ecole La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la musique s’installe le samedi 20 juin sur le stade de La Chapelle-Réanville. Dès 15h00, le public est invité à partager une journée festive, conviviale et pleine de surprises, orchestrée en partenariat avec Les petits Louis d’Aragon.

Au programme de la journée

– Artisanat & Animations Marché artisanal, jeux pour les enfants, tombola et enveloppes 100% gagnantes.

– Danse et Rythme Sessions de Bachata, Zumba et diverses animations tout au long de l’après-midi.

– Restauration Présence de foodtrucks et d’une buvette sur place pour se restaurer.

– Soirée musicale Un grand concert suivi d’une soirée animée par un DJ pour finir la nuit en beauté.

Informations pratiques

– Date Samedi 20 juin

– Horaire À partir de 15h00

– Lieu Stade de La Chapelle-Réanville

– Tarif Entrée libre .

Stade de La Chapelle-Réanville 6 Rue de l’Ancienne Ecole La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lpla.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à la Chapelle-Réanville

L’événement Fête de la musique à la Chapelle-Réanville La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération