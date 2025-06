FÊTE DE LA MUSIQUE À LA CHAPELLE SAINTE ANNE – CHAPELLE SAINTE-ANNE Toulouse 21 juin 2025 19:00

Haute-Garonne

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA CHAPELLE SAINTE ANNE CHAPELLE SAINTE-ANNE 15 Rue Sainte-Anne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter la Fête de la Musique au coeur de la Chapelle Sainte-Anne !

Assistez à un concert de la chorale Gospel de St Geniès Bellevue.

Au programme

– Gospels (direction Éric Barbier)

– Aéronotes (Direction Claire Saurel)

– Chamade (Direction Pierre Vié)

– Le Choeur Infernal (Direction Christine Salles)

– Elixir (Direction Clotilde Daubert)

Bonne soirée !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

CHAPELLE SAINTE-ANNE 15 Rue Sainte-Anne

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and celebrate the Fête de la Musique in the heart of the Chapelle Sainte-Anne!

German :

Feiern Sie die Fête de la Musique im Herzen der Kapelle Sainte-Anne!

Italiano :

Venite a celebrare la Fête de la Musique nel cuore della Chapelle Sainte-Anne!

Espanol :

Venga a celebrar la Fiesta de la Música en el corazón de la Capilla Sainte-Anne

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À LA CHAPELLE SAINTE ANNE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE