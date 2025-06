Fête de la musique à la Couronne Place de l’église Saint-Jean Baptiste Martigues 21 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la musique à la Couronne Samedi 21 juin 2025 à 19h. Place de l’église Saint-Jean Baptiste La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

Le village de la Couronne et Le comité des fêtes de la Couronne répondent présents à la fête de la musique 2025. À partir de 19h sur la place de l’église.Familles

Vous pourrez écouter « Azzurri Band », « Les poules mouillées » (rock), « Les Cheeky Minders » (groovy rock) et « Anticyclone » (pop rock).

Groupes qui se sont proposés pour faire découvrir leur musique et permettre à la fête d’exister.



Le comité a prévu de vous restaurer avec une paëlla, sur réservation. .

Place de l’église Saint-Jean Baptiste La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The village of La Couronne and the Comité des fêtes de la Couronne will be taking part in the Fête de la Musique 2025. From 7pm onwards in the church square.

German :

Das Dorf La Couronne und Das Festkomitee von La Couronne nehmen an der Fête de la Musique 2025 teil. Ab 19 Uhr auf dem Kirchplatz.

Italiano :

Il villaggio di La Couronne e Le comité des fêtes de la Couronne partecipano alla Fête de la Musique 2025. Dalle 19.00 in poi, nella piazza della chiesa.

Espanol :

El pueblo de La Couronne y el Comité des fêtes de la Couronne participarán en la Fiesta de la Música 2025. A partir de las 19 h en la plaza de la iglesia.

