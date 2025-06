Fête de la Musique à La Ferme Saint Siméon Honfleur 21 juin 2025 18:00

Calvados

Fête de la Musique à La Ferme Saint Siméon 20 Route Adolphe Marais Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Rendez-vous dans nos jardins pour un moment de détente Piano-voix, bar à huitres éphémère et coucher de soleil.

Rendez-vous dans nos jardins pour un moment de détente Piano-voix, bar à huitres éphémère et coucher de soleil. .

20 Route Adolphe Marais

Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 78 00 reception@fermesaintsimeon.fr

English : Fête de la Musique à La Ferme Saint Siméon

Come and relax in our gardens: Piano-voice, ephemeral oyster bar and sunset.

German : Fête de la Musique à La Ferme Saint Siméon

Treffen Sie sich in unseren Gärten, um einen Moment der Entspannung zu genießen: Piano-Voice, kurzlebige Austernbar und Sonnenuntergang.

Italiano :

Venite a rilassarvi nei nostri giardini: Pianoforte-voce, oyster bar effimero e tramonto.

Espanol :

Venga a relajarse a nuestros jardines: Piano-voz, bar de ostras efímeras y puesta de sol.

L’événement Fête de la Musique à La Ferme Saint Siméon Honfleur a été mis à jour le 2025-06-18 par Calvados Attractivité