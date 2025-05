Fête de la musique à la Grande École – La Grande École Le Havre, 21 juin 2025 19:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Fête de la musique à la Grande École La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

À la Grande École, on célèbre la musique comme il se doit !

Au programme

– DJ Cupid pour lancer les festivités

– DJ Thibz pour faire durer la vibe jusqu’au bout de la nuit

– Cocktails, bonne humeur et ambiance estivale au rendez-vous !

Le tout dans le cadre unique du Préau, entre amis, en terrasse, en rythme.

Venez danser, trinquer et vibrer avec nous !

Tu veux prendre l’apéro avant de pousser la chansonnette ? C’est possible, bien sûr.

Pour les groupes de +7, pense à réserver ta table au Préau !

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Fête de la musique à la Grande École

At La Grande École, music is celebrated as it should be!

On the program:

– DJ Cupid to kick off the festivities

– DJ Thibz to keep the vibe going all night long

– Cocktails, good spirits and a summery ambience all round!

All in the unique setting of Le Préau, with friends, on the terrace, in rhythm.

Come dance, drink and vibrate with us!

Would you like to have an aperitif before you sing a song? Of course you can.

For groups of 7 or more, remember to reserve your table at Le Préau!

German :

In der Grande École wird die Musik gebührend gefeiert!

Auf dem Programm stehen:

– DJ Cupid, um die Feierlichkeiten zu eröffnen

– DJ Thibz, um den Vibe bis zum Ende der Nacht aufrechtzuerhalten

– Cocktails, gute Laune und sommerliche Stimmung sind angesagt!

Und das alles in der einzigartigen Umgebung des Préau, mit Freunden, auf der Terrasse, im Rhythmus.

Tanzen, trinken und vibrieren Sie mit uns!

Du möchtest erst einen Aperitif trinken und dann das Lied anstimmen? Das ist natürlich möglich.

Für Gruppen von +7, denke daran, deinen Tisch im Préau zu reservieren!

Italiano :

Alla Grande École si festeggia la musica in grande stile!

In programma:

– DJ Cupid per dare il via ai festeggiamenti

– DJ Thibz per mantenere l’atmosfera per tutta la notte

– Cocktail, buon umore e un’atmosfera estiva per tutti!

Il tutto nella cornice unica di Le Préau, con gli amici, sulla terrazza, a ritmo di musica.

Venite a ballare, brindare e scatenarvi con noi!

Volete bere qualcosa prima di cantare? Certo che sì.

Per gruppi di 7 o più persone, ricordatevi di prenotare il vostro tavolo a Le Préau!

Espanol :

En La Grande École, ¡celebramos la música por todo lo alto!

En el programa:

– DJ Cupido para inaugurar la fiesta

– DJ Thibz para animar toda la noche

– Cócteles, buen humor y ambiente veraniego

Todo ello en el marco incomparable de Le Préau, entre amigos, en la terraza, al ritmo de la música.

Ven a bailar, brindar y bailar con nosotros

¿Quieres tomar algo antes de cantar? Claro que sí.

Para grupos de 7 o más personas, ¡recuerda reservar tu mesa en Le Préau!

L’événement Fête de la musique à la Grande École Le Havre a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie