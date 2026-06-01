Fête de la musique à la guinguette Impasse Matot Higuères-Souye

Higuères-Souye

Fête de la musique à la guinguette

Impasse Matot Brasserie Les Têtes Blanches Higuères-Souye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Pour un avant goût de la fête de la musique.

Avec Hyacinthe , duo pop rock, ukulélé, deux voix, des chansons françaises des années 80 à nos jours, Big Flemme Art , groupe de rock évoluant dans un style pop , indien rock et privilégiant les compos.

Restauration avec la ferme du Lasset et le FC Barinque assiettes charcuterie, frites, chipos. .

Impasse Matot Brasserie Les Têtes Blanches Higuères-Souye 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 00 58 48 contact@brasserie-les-tetes-blanches.fr

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English : Fête de la musique à la guinguette

L’événement Fête de la musique à la guinguette Higuères-Souye a été mis à jour le 2026-06-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran