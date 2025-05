Fête de la musique à la médiathèque – Lessay, 20 juin 2025 07:00, Lessay.

Manche

Fête de la musique à la médiathèque 14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

La médiathèque vous propose de découvrir ou redécouvrir la chorale du collège Desdevises du Dézert de Lessay à l’occasion de la Fête de la Musique le vendredi 20 juin à 18h, suivi d’un moment de convivialité.

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

English : Fête de la musique à la médiathèque

The mediatheque invites you to discover or rediscover the choir of Lessay’s Desdevises du Dézert college during the Fête de la Musique on Friday June 20 at 6pm, followed by a moment of conviviality.

German :

Die Mediathek lädt Sie ein, den Chor des Collège Desdevises du Dézert in Lessay anlässlich der Fête de la Musique am Freitag, den 20. Juni um 18 Uhr zu entdecken oder wiederzuentdecken, gefolgt von einem gemütlichen Beisammensein.

Italiano :

La mediateca vi invita a scoprire o riscoprire il coro della scuola secondaria Desdevises du Dézert di Lessay in occasione della Fête de la Musique, venerdì 20 giugno alle 18.00, seguita da un momento conviviale.

Espanol :

La mediateca le invita a descubrir o redescubrir el coro del instituto Desdevises du Dézert de Lessay en la Fiesta de la Música, el viernes 20 de junio a las 18:00 h, seguida de un momento de convivencia.

