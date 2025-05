Fête de la musique a la médiathèque – Saulxures-sur-Moselotte, 18 juin 2025 07:00, Saulxures-sur-Moselotte.

Vosges

Fête de la musique a la médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-06-18

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Fête de la Musique à la Médiathèque,Parcours de motricité conté pour les petits 0-3 ans ,pique-nique, Chorale des Ados sous la direction de Audrey Chauvin,Parcours conté pour les plus grands enfants. Et toute la journée Karaoké, Scène ouverte Osez chanter ou jouer d’un instrument.Tout public

11 Rue Pasteur

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque@cchautesvosges.fr

English :

Fête de la Musique at the Médiathèque, Storytelling motor skills course for 0-3 year olds, picnic, Teen Choir conducted by Audrey Chauvin, Storytelling course for older children. And all day Karaoke, Open Stage: Dare to sing or play an instrument.

German :

Fête de la Musique à la Médiathèque, Parcours de motricité conté pour les petits 0-3 ans, Picknick, Chorale des Ados sous la direction de Audrey Chauvin, Parcours conté für die älteren Kinder. Und den ganzen Tag über Karaoke, Offene Bühne: Trauen Sie sich zu singen oder ein Instrument zu spielen.

Italiano :

Festa della musica alla Médiathèque, corso di narrazione motoria per bambini da 0 a 3 anni, picnic, coro di adolescenti diretto da Audrey Chauvin, corso di narrazione per bambini più grandi. E per tutto il giorno Karaoke, Open Stage: osate cantare o suonare uno strumento.

Espanol :

Fête de la Musique en la Médiathèque, Curso de motricidad con cuentos para niños de 0 a 3 años, picnic, Coro de adolescentes dirigido por Audrey Chauvin, Curso de cuentos para niños más mayores. Y durante todo el día Karaoke, Escenario abierto: atrévete a cantar o a tocar un instrumento.

L’événement Fête de la musique a la médiathèque Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-05-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES