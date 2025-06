Fête de la musique à la MLAC avec Ladislava – MLAC Clamecy 21 juin 2025 18:30

Nièvre

Fête de la musique à la MLAC avec Ladislava MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 22:30:00

2025-06-21

La MLAC et l’association Gens du Voyage Gadjé ont le plaisir d’accueillir Emmanuelle et Olivier Lombard pour une représentation de leur spectacle Ladislava histoire de la musique tsigane . Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’Histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales. Dès 18h30, buvette et surtout, un moment de partage musical entre celles et ceux qui apporteront les instruments, uniquement acoustiques. .

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr

