Fête de la Musique à La Montagne Parc de la Mairie La Montagne

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 14:00 – 21:00

Gratuit : oui En famille, Tout public

La ville de La Montagne vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin 2026 pour célébrer la Fête de la Musique. De 14h à 21h, deux scènes installées au parc de la Mairie et au jardin de la médiathèque accueilleront concerts et animations musicales gratuites pour tous les publics. Au programme : les élèves de l’école de musique de La Montagne, le duo Will Guthrie & Ghassen Chiba, Harfang, Shake Them All, la Fanfare Kafi ainsi qu’un hommage à Daniel Balavoine. Des espaces restauration et buvette seront également proposés sur place tout au long de la journée. L’évènement est accessible en transports en commun, à vélo, en covoiturage ou par le bac de Loire.

Parc de la Mairie La Montagne 44620

02 40 65 66 24



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