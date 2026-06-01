Fête de la musique à la Neuve-Lyre Camping La Neuve-Lyre
Fête de la musique à la Neuve-Lyre Camping La Neuve-Lyre vendredi 19 juin 2026.
La Neuve-Lyre
Fête de la musique à la Neuve-Lyre
Camping 11 bis Rue de l’Union La Neuve-Lyre Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique au camping animé par le trio Gang Story
Organisé par le comité d’animation lyrois
Piste de danse, buvette et barbecue
Entrée gratuite .
Camping 11 bis Rue de l’Union La Neuve-Lyre 27330 Eure Normandie +33 6 20 25 04 43
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English : Fête de la musique à la Neuve-Lyre
L’événement Fête de la musique à la Neuve-Lyre La Neuve-Lyre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure