Fête de la musique à la Neuve-Lyre Camping La Neuve-Lyre vendredi 19 juin 2026.

La Neuve-Lyre

Fête de la musique à la Neuve-Lyre

Camping 11 bis Rue de l’Union La Neuve-Lyre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique au camping animé par le trio Gang Story

Organisé par le comité d’animation lyrois

Piste de danse, buvette et barbecue

Entrée gratuite .

Camping 11 bis Rue de l’Union La Neuve-Lyre 27330 Eure Normandie +33 6 20 25 04 43

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English : Fête de la musique à la Neuve-Lyre

L’événement Fête de la musique à la Neuve-Lyre La Neuve-Lyre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure