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Fête de la musique à la Neuve-Lyre Camping La Neuve-Lyre

Fête de la musique à la Neuve-Lyre Camping La Neuve-Lyre vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Camping

Adresse : 11 bis Rue de l'Union

Ville : 27330 La Neuve-Lyre

Département : Eure

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Neuve-Lyre

Fête de la musique à la Neuve-Lyre

Camping 11 bis Rue de l’Union La Neuve-Lyre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la musique au camping animé par le trio Gang Story
Organisé par le comité d’animation lyrois
Piste de danse, buvette et barbecue
Entrée gratuite   .

Camping 11 bis Rue de l’Union La Neuve-Lyre 27330 Eure Normandie +33 6 20 25 04 43 

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English : Fête de la musique à la Neuve-Lyre

L’événement Fête de la musique à la Neuve-Lyre La Neuve-Lyre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure