Fête de la musique à La Parenthèse – PLAISANCE Plaisance 21 juin 2025 19:00

Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le restaurant La Parenthèse fête la musique !

Terrasse en fête une soirée où la bonne humeur sera de mise !

Concert live et repas.

Une soirée festive, gourmande, chaleureuse, à l’image de toute l’équipe…

.

PLAISANCE La Parenthèse

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 22 27 88 69 laparenthese32@gmail.com

English :

La Parenthèse restaurant celebrates music!

Terrasse en fête: an evening of good cheer!

Live concert and meal.

A festive, gourmet, warm evening, just like the whole team?

German :

Das Restaurant La Parenthèse feiert die Musik!

Terrasse en fête: ein Abend, an dem gute Laune angesagt ist!

Live-Konzert und Essen.

Ein festlicher, kulinarischer und herzlicher Abend, ganz nach dem Geschmack des gesamten Teams?

Italiano :

Il ristorante La Parenthèse celebra la musica!

Terrasse en fête: una serata all’insegna del divertimento!

Concerto dal vivo e cena.

Una serata festosa, golosa e calorosa, come tutto il team?

Espanol :

El restaurante La Parenthèse celebra la música

Terrasse en fête: ¡una velada llena de diversión!

Concierto en directo y comida.

Una velada festiva, gastronómica y cálida, como todo el equipo..

L’événement Fête de la musique à La Parenthèse Plaisance a été mis à jour le 2025-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65