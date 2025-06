Fête de la musique à la Penac – La Peñac Marciac 21 juin 2025 20:00

Gers

Fête de la musique à la Penac La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La Penac de Marciac célèbre la Fête de la Musique avec une journée exceptionnelle et éclectique.

La Fête de la Musique s’annonce vibrante et joyeuse avec un programme riche et varié proposé par le Café Associatif et Culturel La Penac.

Dès 10h du matin, l’établissement ouvrira ses portes pour une journée entière de festivités musicales en extérieur, sous les arcades.

L’objectif est clair permettre à chacun de « chanter, danser, jouer et écouter toutes sortes de musiques » en compagnie d’amateurs passionnés et de professionnels talentueux. La diversité sera donc au rendez-vous pour satisfaire tous les goûts musicaux.

Le coup d’envoi des festivités sera donné entre 10h30 et 12h30 avec une répétition publique de la Chorale ZAV-ZAV sous les arcades, offrant un moment de préparation musicale et de partage.

De 12h30 à 20h00, La Penac invitera le public à des « portes ouvertes et activités », laissant place à la spontanéité et aux échanges musicaux. Ce long créneau sera l’occasion pour les visiteurs de profiter de l’ambiance et des différentes animations.

La soirée montera en puissance entre 20h et 22h avec le Concert de Lou Carabal Trio, promettant une performance captivante qui ravira les mélomanes.

Enfin, à partir de 22h, la Scène Ouverte prendra le relais, invitant tous les musiciens, chanteurs et artistes en herbe à s’exprimer librement. Une belle opportunité de découvertes et d’improvisations.

Pour ne rien gâcher, une restauration sur place sera assurée par le Tropical Garden, garantissant une offre gourmande tout au long de cette journée marathon.

Avec le soutien de la Mairie de Marciac, La Penac promet une Fête de la Musique mémorable, conviviale et ouverte à tous.

La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

La Penac de Marciac celebrates the Fête de la Musique with an exceptional and eclectic day.

The Fête de la Musique promises to be a vibrant and joyous occasion, with a rich and varied program offered by the Café Associatif et Culturel La Penac.

Starting at 10 a.m., the venue will open its doors for a full day of outdoor musical festivities under the arcades.

The aim is clear: to enable everyone to « sing, dance, play and listen to all kinds of music » in the company of passionate amateurs and talented professionals. So there’ll be something for every musical taste.

The festivities kick off between 10:30 and 12:30 with a public rehearsal by the ZAV-ZAV Choir under the arcades, offering a moment of musical preparation and sharing.

From 12:30 to 8:00 pm, La Penac will invite the public to « open doors and activities », giving way to spontaneity and musical exchange. This long slot will be an opportunity for visitors to enjoy the atmosphere and the various activities.

The evening kicks into high gear between 8 and 10 p.m. with the Lou Carabal Trio Concert, promising a captivating performance that will delight music lovers.

Finally, from 10pm, the Open Stage will take over, inviting all musicians, singers and budding artists to express themselves freely. A great opportunity for discovery and improvisation.

To top it all off, the Tropical Garden will be providing on-site catering, guaranteeing gourmet delights all day long.

With the support of the Marciac town council, La Penac promises a memorable, convivial Fête de la Musique open to all.

German :

Der Penac de Marciac feiert die Fête de la Musique mit einem außergewöhnlichen und eklektischen Tag.

Die Fête de la Musique verspricht ein vibrierendes und fröhliches Fest mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm, das vom Café Associatif et Culturel La Penac angeboten wird.

Ab 10 Uhr morgens öffnet die Einrichtung ihre Türen für einen ganzen Tag voller musikalischer Feierlichkeiten im Freien unter den Arkaden.

Das Ziel ist klar: Jeder soll die Möglichkeit haben, « zu singen, zu tanzen, zu spielen und alle Arten von Musik zu hören », und zwar in Begleitung von leidenschaftlichen Amateuren und talentierten Profis. Die Vielfalt wird also für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten haben.

Der Startschuss für die Feierlichkeiten fällt zwischen 10:30 und 12:30 Uhr mit einer öffentlichen Probe des Chors ZAV-ZAV unter den Arkaden, die einen Moment der musikalischen Vorbereitung und des Austauschs bietet.

Von 12.30 bis 20.00 Uhr lädt La Penac die Öffentlichkeit zu « offenen Türen und Aktivitäten » ein, die Raum für Spontaneität und musikalischen Austausch lassen. Dieses lange Zeitfenster wird den Besuchern die Gelegenheit bieten, die Atmosphäre und die verschiedenen Aktivitäten zu genießen.

Der Abend wird sich zwischen 20.00 und 22.00 Uhr mit dem Konzert des Lou Carabal Trios steigern und verspricht eine fesselnde Performance, die Musikliebhaber begeistern wird.

Ab 22 Uhr schließlich übernimmt die Offene Bühne, die alle Musiker, Sänger und angehenden Künstler einlädt, sich frei auszudrücken. Eine großartige Gelegenheit für Entdeckungen und Improvisationen.

Der Tropical Garden sorgt für das leibliche Wohl der Besucher und bietet den ganzen Tag über kulinarische Köstlichkeiten an.

Mit der Unterstützung des Rathauses von Marciac verspricht La Penac ein unvergessliches, geselliges und für alle offenes Musikfest.

Italiano :

Penac de Marciac celebra la Fête de la Musique con una giornata eccezionale ed eclettica.

La Fête de la Musique promette di essere un’occasione vibrante e gioiosa, con un programma ricco e variegato realizzato dal Café Associatif et Culturel La Penac.

A partire dalle 10, il locale aprirà le porte per un’intera giornata di festeggiamenti musicali all’aperto, sotto i portici.

L’obiettivo è chiaro: permettere a tutti di « cantare, ballare, suonare e ascoltare tutti i tipi di musica » in compagnia di appassionati dilettanti e professionisti di talento. Ci sarà quindi una grande varietà per tutti i gusti musicali.

I festeggiamenti prenderanno il via tra le 10.30 e le 12.30 con una prova pubblica del Coro ZAV-ZAV sotto i portici, che offrirà un momento di preparazione e condivisione musicale.

Dalle 12.30 alle 20.00, La Penac inviterà il pubblico ad « aprire porte e attività », dando spazio alla spontaneità e agli scambi musicali. Questa lunga fascia oraria sarà un’occasione per i visitatori di godersi l’atmosfera e le varie attività.

La serata entrerà nel vivo tra le 20.00 e le 22.00 con il concerto del Lou Carabal Trio, che promette un’esibizione accattivante per gli amanti della musica.

Infine, a partire dalle 22.00, l’Open Stage inviterà tutti i musicisti, i cantanti e gli artisti in erba a esprimersi liberamente. Una grande opportunità di scoperta e improvvisazione.

Per finire, il Tropical Garden si occuperà del catering in loco, garantendo delizie gastronomiche per tutto il giorno.

Con il sostegno del Comune di Marciac, La Penac promette una Festa della Musica memorabile e amichevole, aperta a tutti.

Espanol :

Penac de Marciac celebra la Fiesta de la Música con una jornada excepcional y ecléctica.

La Fiesta de la Música promete ser una ocasión vibrante y alegre, con un programa rico y variado a cargo del Café Associatif et Culturel La Penac.

A partir de las 10 de la mañana, el local abrirá sus puertas para una jornada de fiesta musical al aire libre, bajo los soportales.

El objetivo es claro: permitir a todo el mundo « cantar, bailar, tocar y escuchar todo tipo de música » en compañía de aficionados apasionados y profesionales con talento. Así que habrá variedad para todos los gustos musicales.

La fiesta comenzará entre las 10.30 y las 12.30 horas con un ensayo público del Coro ZAV-ZAV bajo los soportales, que ofrecerá un momento de preparación musical y de intercambio.

De 12h30 a 20h00, la Penac invitará al público a « puertas y actividades abiertas », dando paso a la espontaneidad y a los intercambios musicales. Esta larga franja horaria será una oportunidad para que los visitantes disfruten del ambiente y de las diversas actividades.

Entre las 20.00 y las 22.00 horas, la velada se animará con el concierto de Lou Carabal Trío, que promete una actuación cautivadora que hará las delicias de los melómanos.

Por último, a partir de las 22:00, el escenario abierto tomará el relevo e invitará a todos los músicos, cantantes y artistas en ciernes a expresarse libremente. Una gran oportunidad para el descubrimiento y la improvisación.

Como colofón, el Tropical Garden ofrecerá un servicio de catering in situ que garantizará delicias gourmet durante todo el día.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Marciac, La Penac promete una Fiesta de la Música memorable, acogedora y abierta a todos.

