Fête de la musique à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon 21 juin 2025 18:30

Gironde

Fête de la musique à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez profiter de deux concerts gratuits pour la fête de la musique

Le matin pour les petites marmottes et l’après midi pour les graaaandes marmottes… qui pourront grignoter une plancha apéro !

Le tout accompagné d’une dégustation des vins de Château Rioublanc Vins BIO de Bordeaux (achat de bouteilles sur place possible).

Merci aux artistes Marie, Patrick et sa guitare pour venir animer cette journée haute en couleurs! .

Rue de l’Abbé David La petite cabane

Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

English : Fête de la musique à la Petite Cabane

German : Fête de la musique à la Petite Cabane

Italiano :

Espanol : Fête de la musique à la Petite Cabane

L’événement Fête de la musique à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2025-06-18 par OT du Fronsadais