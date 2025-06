Fête de la Musique à la place Cujas Bourges 21 juin 2025 20:00

Cher

Fête de la Musique à la place Cujas Place Cujas Bourges Cher

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21 07:00:00

2025-06-21

Berryfornia vous prépare un grand chelem ! Une nuit, deux lieux pour célébrer la Fête de la Musique comme il se doit !

Rendez-vous à 20h sur la place Cujas pour savourer une soirée open air groovy entre concerts live et DJ sets. Foodtruck et apéro seront au rendez-vous !

À partir de 00h30, cap sur le Point G, la boîte emblématique de Bourges, pour prolonger la fête sur des sons club, strobo, house et techno. .

Place Cujas

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 33 04 19

English :

Berryfornia prepares a grand slam! One night, two venues to celebrate the Fête de la Musique in style!

German :

Berryfornia bereitet Ihnen einen Grand Slam! Eine Nacht, zwei Orte, um die Fête de la Musique gebührend zu feiern!

Italiano :

Berryfornia sta preparando un grande slam! Una notte, due luoghi per celebrare la Festa della Musica in grande stile!

Espanol :

¡Berryfornia prepara un grand slam! ¡Una noche, dos locales para celebrar la Fiesta de la Música por todo lo alto!

L’événement Fête de la Musique à la place Cujas Bourges a été mis à jour le 2025-06-17 par OT BOURGES