Fête de la Musique à la placette du Métro Placette de la Plage du Métro Avenue Julian Grimau Tarnos Landes

Pour la Fête de la Musique l’équipe de la placette du Metro vous concocte une soirée d’exception avec de la musique tout au long de la soirée.

Rendez-vous à 17h30 pour le début des festivités et le concert se terminera vers 1h du matin.

Entrée gratuite.

Programme :

– groupe DOUO’ (chants slaves et méditerrannéens)

– groupe ELIIJAH & THE MYSTICS (Electro Rock)

– DJ Amilcar (DJ set Vynils) qui clotûra la soirée avec une set groove mêlant hip-hop, funk et disco .

Placette de la Plage du Métro Avenue Julian Grimau

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 76 51 54

