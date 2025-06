Fête de la Musique à la Plage du Prado Melifera – Plages du Prado (au niveau du David) Marseille 8e Arrondissement 21 juin 2025 14:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à la Plage du Prado Melifera Samedi 21 juin 2025 de 14h à 0h. Plages du Prado (au niveau du David) Parc balnéaire du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Evénement gratuit et en plein air sur les plages du Prado.

Pour la toute première fois, Melifera investit les plages du Prado pour une grosse journée en bord de mer, dans le cadre de la Fête de la Musique!





On se retrouve au niveau du David, les pieds dans le sable, entourés du son des vagues… et surtout de notre tout nouveau sound system. Une vraie fête de la musique à ciel ouvert, gratuite, et ouverte à tout le monde.







De 14h à 23h, place à une belle traversée électronique, portée par une série de DJ sets qu’on a soigneusement sélectionnée. Des sons qui groovent et qui font danser, orientés sur les univers dub techno et techno puissante.



Ce qui vous attend :



– Une scène en bord de mer

– Un système son taillé pour envoyer de belles basses (20kw)

– Le Joystick Techno pour créer ta propre musique en t’amusant en groupe

– Un bar à paillettes pour celles et ceux qui aiment briller

– Des jeux en bois pour jouer entre deux sets







Une zone chill à l’ombre sera là pour souffler, discuter ou simplement se poser un moment à l’écart du son. Deux food trucks présents toute la journée, et un bar à prix doux, pour rester hydraté toute la journée.









Line-up Uman Yazar, Arto, Hidolas, Linchius, Neuron No3, Oasara, Quentin BCS.









On vous conseille de venir équiper crème solaire, casquette, lunettes, gourde d’eau. On aura un peu de matériel de prévention sur place. Des points d’eau seront accessibles autour du site et vers les plages pour remplir les gourdes.

Nos événements sont des espaces de liberté, d’égalité et de bonheur, c’est pourquoi les actions ou les comportements suivants ne sont pas tolérés racisme, sexisme, transphobie, homophobie, misogynie, discriminations, intolérances, ainsi que l’irrespect des règles de consentement. .

Plages du Prado (au niveau du David) Parc balnéaire du Prado

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@meliferarecords.com

English :

Free, open-air event on the Prado beaches.

German :

Kostenlose Open-Air-Veranstaltung an den Stränden des Prado.

Italiano :

Evento gratuito all’aperto sulle spiagge del Prado.

Espanol :

Evento gratuito al aire libre en las playas del Prado.

