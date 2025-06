Fête de la musique à La Table de la Tour à Teyssieu La Table de la Tour Teyssieu 21 juin 2025 20:00

Lot

Fête de la musique à La Table de la Tour à Teyssieu La Table de la Tour 42 place de l’église Marie Madeleine Teyssieu Lot

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le restaurant La Table de la Tour accueille le groupe « Steve Michael and The Strangers » à l’occasion de la Fête de la musique. Ambiance conviviale et musicale garantie pour tous. Possibilité de restauration sur place: hot dog frites et verrine glacée

.

La Table de la Tour 42 place de l’église Marie Madeleine

Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 5 65 50 26 23

English :

La Table de la Tour restaurant welcomes « Steve Michael and The Strangers » for the Fête de la Musique. A friendly, musical atmosphere guaranteed for all. On-site catering available: hot dog fries and ice cream verrine

German :

Das Restaurant La Table de la Tour empfängt anlässlich der Fête de la Musique die Band « Steve Michael and The Strangers ». Eine gesellige und musikalische Atmosphäre für alle ist garantiert. Verpflegungsmöglichkeit vor Ort: Hot Dog mit Pommes frites und Eisbecher

Italiano :

Il ristorante La Table de la Tour accoglie il gruppo « Steve Michael and The Strangers » per la Fête de la musique. Un’atmosfera amichevole e musicale garantita per tutti. Catering disponibile sul posto: hot dog con patatine e gelato verrine

Espanol :

El restaurante La Table de la Tour acoge al grupo « Steve Michael and The Strangers » con motivo de la Fête de la musique. Un ambiente agradable y musical garantizado para todos. Catering disponible in situ: perrito caliente con patatas fritas y verrine de helado

L’événement Fête de la musique à La Table de la Tour à Teyssieu Teyssieu a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Vallée de la Dordogne