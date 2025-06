Fête de la musique à la Villa Monin Bourges 21 juin 2025 19:00

Cher

Fête de la musique à la Villa Monin 40 Rue Moyenne Bourges Cher

A l’occasion de la Fête de la Musique, la Villa Monin organise des sets DJ de Pancakes Choco et de Kuartz Williams !

40 Rue Moyenne

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 45 41 06 07

English :

To celebrate the Fête de la Musique, Villa Monin is organizing DJ sets by Pancakes Choco and Kuartz Williams!

German :

Anlässlich der Fête de la Musique organisiert die Villa Monin DJ-Sets von Pancakes Choco und Kuartz Williams!

Italiano :

In occasione della Festa della Musica, Villa Monin organizza i DJ set di Pancakes Choco e Kuartz Williams!

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, la Villa Monin organiza sesiones de DJ a cargo de Pancakes Choco y Kuartz Williams

