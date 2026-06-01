Fête de la musique à La Villeneuve-au-Chêne La Villeneuve-au-Chêne vendredi 12 juin 2026.

La Villeneuve-au-Chêne

Fête de la musique à La Villeneuve-au-Chêne

Rue aux Chèvres La Villeneuve-au-Chêne Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez passer une soirée de folie à l’occasion de la Fête de la Musique ! L’Association Municipale des Loisirs vous donne rendez-vous autour d’un concert festif et convivial animé par le fameux groupe Magic Tempo.

Alors, enflammerez-vous le dancefloor ? Rendez-vous devant la salle des fêtes !

Info pratique Un parking pour les voitures est mis en place sur la Place de la Charme.

#fetedelamusique2026 .

Rue aux Chèvres La Villeneuve-au-Chêne 10140 Aube Grand Est asso.aml.lvac@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la musique à La Villeneuve-au-Chêne La Villeneuve-au-Chêne a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne