Fête de la musique à La Villeneuve-au-Chêne La Villeneuve-au-Chêne
Fête de la musique à La Villeneuve-au-Chêne La Villeneuve-au-Chêne vendredi 12 juin 2026.
La Villeneuve-au-Chêne
Fête de la musique à La Villeneuve-au-Chêne
Rue aux Chèvres La Villeneuve-au-Chêne Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez passer une soirée de folie à l’occasion de la Fête de la Musique ! L’Association Municipale des Loisirs vous donne rendez-vous autour d’un concert festif et convivial animé par le fameux groupe Magic Tempo.
Alors, enflammerez-vous le dancefloor ? Rendez-vous devant la salle des fêtes !
Info pratique Un parking pour les voitures est mis en place sur la Place de la Charme.
#fetedelamusique2026 .
Rue aux Chèvres La Villeneuve-au-Chêne 10140 Aube Grand Est asso.aml.lvac@gmail.com
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L’événement Fête de la musique à La Villeneuve-au-Chêne La Villeneuve-au-Chêne a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne