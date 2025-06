Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames – Place Reine Mathilde Caen 21 juin 2025 18:00

Calvados

Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La Région Normandie vous invite à célébrer l’été en musique à l’occasion de la 19ᵉ édition de la Fête de la musique en Normandie. À partir de 18h et jusqu’à 00h30, vibrez au rythme de huit groupes normands qui se succéderont sur deux scènes installées dans le parc d’Ornano de l’Abbaye aux Dames.

Fanfare entraînante, pop chaleureuse, funk groovy, rap percutant, rock énergique ou encore techno psyché… Tous les styles seront à l’honneur pour faire danser et chanter petits et grands. À l’affiche cette année La Fanfarone de GraBBuge, Meg Dumas, One Shot Cocotte, DNVR, Romzar, GaBlé, Headcharger et Chamaye.

Un événement engagé et local

Organisée par la Région Normandie, cette soirée met en lumière la scène musicale régionale et valorise les professionnels du spectacle vivant. L’événement adopte également une démarche éco-responsable gestion optimisée des ressources, sensibilisation du public, circuits courts, réduction des déchets et accessibilité renforcée.

Sur place stands de restauration, bars, espaces dédiés aux mobilités douces et parkings adaptés (PMR, vélos).

Pensez au covoiturage et aux transports en commun :

Bus Lignes 4 et 12 (arrêts Clos Beaumois / Place Reine Mathilde), ligne 5 (arrêt Abbaye-aux-Dames)

Vélolib Station Abbaye-aux-Dames Clos Beaumois

Plus d’infos sur www.atoumod.fr

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98

English : Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames

The Normandy Region invites you to celebrate summer with music at the 19? edition of the Fête de la musique en Normandie. From 6 p.m. to 12.30 a.m., listen to the rhythms of eight Normandy bands performing on two stages in the Parc d’Ornano at Abbaye aux Dames.

Rousing brass band, warm pop, groovy funk, hard-hitting rap, energetic rock or psychedelic techno? All styles will be in the spotlight, to keep young and old alike dancing and singing along. On the bill this year: La Fanfarone de GraBBuge, Meg Dumas, One Shot Cocotte, DNVR, Romzar, GaBlé, Headcharger and Chamaye.

A committed, local event

Organized by the Normandy Region, this evening spotlights the regional music scene and promotes professionals in the live entertainment industry. The event also adopts an eco-responsible approach: optimized management of resources, public awareness, short circuits, waste reduction and enhanced accessibility.

On-site: food stalls, bars, areas dedicated to soft mobility and adapted parking (PRM, bicycles).

Think about carpooling and public transport:

Bus: Lines 4 and 12 (Clos Beaumois / Place Reine Mathilde stops), line 5 (Abbaye-aux-Dames stop)

Vélolib: Abbaye-aux-Dames station ? Clos Beaumois

Further information at www.atoumod.fr

German : Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames

Die Region Normandie lädt Sie ein, den Sommer mit Musik zu feiern und die 19. Ausgabe der Fête de la Musique en Normandie zu begehen. Ab 18 Uhr bis 00:30 Uhr spielen acht normannische Bands auf zwei Bühnen im Parc d’Ornano der Abbaye aux Dames.

Mitreißende Fanfaren, warmherziger Pop, grooviger Funk, durchdringender Rap, energiegeladener Rock oder Psychedelic Techno? Alle Stilrichtungen werden geehrt, um Groß und Klein zum Tanzen und Singen zu bringen. Auf dem Programm stehen dieses Jahr: La Fanfarone de GraBBuge, Meg Dumas, One Shot Cocotte, DNVR, Romzar, GaBlé, Headcharger und Chamaye.

Eine engagierte und lokale Veranstaltung

Der von der Region Normandie organisierte Abend stellt die regionale Musikszene ins Rampenlicht und wertet die Fachleute der darstellenden Künste auf. Die Veranstaltung verfolgt außerdem einen ökologisch verantwortungsvollen Ansatz: optimiertes Ressourcenmanagement, Sensibilisierung des Publikums, kurze Wege, Abfallvermeidung und verbesserte Zugänglichkeit.

Vor Ort: Essensstände, Bars, Bereiche, die der sanften Mobilität gewidmet sind, und angepasste Parkplätze (für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrräder).

Denken Sie an Fahrgemeinschaften und öffentliche Verkehrsmittel :

Bus: Linien 4 und 12 (Haltestellen Clos Beaumois / Place Reine Mathilde), Linie 5 (Haltestelle Abbaye-aux-Dames)

Vélolib: Station Abbaye-aux-Dames? Clos Beaumois

Weitere Informationen auf www.atoumod.fr

Italiano :

La Regione Normandia vi invita a festeggiare l’estate con la musica in occasione della 19a edizione della Fête de la musique en Normandie. Dalle 18.00 alle 12.30, otto gruppi normanni si esibiranno su due palcoscenici nel Parco di Ornano presso l’Abbaye aux Dames.

Un’entusiasmante brass band, un caldo pop, un groovy funk, un rap incalzante, un rock energico o una techno psichedelica? Tutti gli stili saranno presenti per far ballare e cantare grandi e piccini. In cartellone quest’anno: La Fanfarone de GraBBuge, Meg Dumas, One Shot Cocotte, DNVR, Romzar, GaBlé, Headcharger e Chamaye.

Un evento impegnato e locale

Organizzata dalla Regione Normandia, questa serata mette in luce la scena musicale regionale e presenta i professionisti del settore dello spettacolo dal vivo. L’evento adotta anche un approccio eco-responsabile: gestione ottimizzata delle risorse, sensibilizzazione del pubblico, cortocircuiti, riduzione dei rifiuti e maggiore accessibilità.

Sul posto: stand gastronomici, bar, aree dedicate alla mobilità dolce e parcheggi adattati (PRM, biciclette).

Pensate al car pooling e all’utilizzo dei trasporti pubblici:

Autobus: Linee 4 e 12 (fermate Clos Beaumois / Place Reine Mathilde), linea 5 (fermata Abbaye-aux-Dames)

Vélolib: stazione Abbaye-aux-Dames ? Stazione Clos Beaumois

Ulteriori informazioni su www.atoumod.fr

Espanol :

La Región de Normandía le invita a celebrar el verano con música en la 19ª edición de la Fête de la musique en Normandie. Desde las 18:00 hasta las 00:30, escuche a ocho grupos de Normandía que actuarán en dos escenarios del Parque de Ornano, en la Abadía de las Damas.

¿Banda de música, pop, funk, rap, rock enérgico o techno psicodélico? Todos los estilos estarán presentes para hacer bailar y cantar a grandes y pequeños. En el cartel de este año: La Fanfarone de GraBBuge, Meg Dumas, One Shot Cocotte, DNVR, Romzar, GaBlé, Headcharger y Chamaye.

Un acontecimiento comprometido y local

Organizada por la Región de Normandía, esta velada pone de relieve la escena musical regional y presenta a los profesionales del sector del espectáculo en vivo. El evento también adopta un enfoque ecorresponsable: gestión optimizada de los recursos, sensibilización del público, circuitos cortos, reducción de residuos y mejora de la accesibilidad.

En el recinto: puestos de comida, bares, zonas dedicadas a la movilidad suave y aparcamiento adaptado (PMR, bicicletas).

Piense en compartir coche y utilizar el transporte público:

Autobús: líneas 4 y 12 (paradas Clos Beaumois / Place Reine Mathilde), línea 5 (parada Abbaye-aux-Dames)

Vélolib: estación Abbaye-aux-Dames ? Estación Clos Beaumois

Más información en www.atoumod.fr

