Fête de la musique à L’Alambic Morlhon-le-Haut
Fête de la musique à L’Alambic Morlhon-le-Haut dimanche 21 juin 2026.
Morlhon-le-Haut
Fête de la musique à L’Alambic
90 route de Francoeur Morlhon-le-Haut Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez chanter danser et revivre les plus grands hits des années 80 à aujourd’hui !
Dj Teddy aux platines avec des tubes qui ont marqué toutes les générations.
à partir de 19h .
90 route de Francoeur Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 33 08
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English :
Come sing, dance, and relive the biggest hits of the ’80s—today!
L’événement Fête de la musique à L’Alambic Morlhon-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)