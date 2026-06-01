Fête de la musique à L’Alambic Morlhon-le-Haut dimanche 21 juin 2026.

Morlhon-le-Haut

Fête de la musique à L’Alambic

90 route de Francoeur Morlhon-le-Haut Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez chanter danser et revivre les plus grands hits des années 80 à aujourd’hui !

Dj Teddy aux platines avec des tubes qui ont marqué toutes les générations.

à partir de 19h .

90 route de Francoeur Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 33 08

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English :

Come sing, dance, and relive the biggest hits of the ’80s—today!

L’événement Fête de la musique à L’Alambic Morlhon-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)