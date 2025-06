FÊTE DE LA MUSIQUE À LANGOGNE – Langogne 21 juin 2025 07:00

Lozère

FÊTE DE LA MUSIQUE À LANGOGNE Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Faites de la musique ! c’est l’occasion d’une grande manifestation populaire qui permet à tous les musiciens de s’exprimer et de se faire connaître et de jouer de leur instrument favori dans les rues et les espaces publics…

Faites de la musique ! c’est l’occasion d’une grande manifestation populaire qui permet à tous les musiciens de s’exprimer et de se faire connaître et de jouer de leur instrument favori dans les rues et les espaces publics… .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

English :

Faites de la musique! is a major popular event that gives all musicians the opportunity to express themselves and make themselves known, and to play their favourite instrument in the streets and public spaces…

German :

Faites de la musique! ist eine große, populäre Veranstaltung, die allen Musikern die Möglichkeit bietet, sich auszudrücken und bekannt zu machen und ihr Lieblingsinstrument in den Straßen und an öffentlichen Orten zu spielen…

Italiano :

Faites de la musique! è un grande evento popolare che offre a tutti i musicisti la possibilità di esprimersi, farsi conoscere e suonare il proprio strumento preferito nelle strade e negli spazi pubblici…

Espanol :

Faites de la musique! es un gran acontecimiento popular que brinda a todos los músicos la oportunidad de expresarse, darse a conocer y tocar su instrumento favorito en las calles y espacios públicos…

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À LANGOGNE Langogne a été mis à jour le 2025-06-11 par 48-OT Langogne