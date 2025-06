Fête de la musique, à l’Auberge d’Alex – Arzacq-Arraziguet 21 juin 2025 21:00

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la musique, à l’Auberge d’Alex 14 place du Marcadieu Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

S. K. O. P. en concert ! Some Kind of Puppets Tribute to Metallica, plus de 2h30 de show avec les plus grands morceaux de Metallica sur leur meilleure période (81-91)…. « Master of puppets », « One », « Harvester of sorrow », « Seek and destroy », et bien d’autres encore…. Restauration sur place. .

14 place du Marcadieu

Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 94 64

