Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

Lesneven vibrera aux sons de toutes les musiques. De 14h à 00h, retrouvez plusieurs scènes avec un parcours musical en centre-ville !

Dès 14h, le collectif Hors-Sujet proposera une scène derrière la salle L’Atelier.

À 18h, c’est sur la Place Foch que vous pourrez écouter la chorale 2SI2LA et le BAGAD KORNOG.

À 19h30, Place des 3 piliers vous voyagerez à WALLIS ET FUTUNA avec un repas-concert et danse.

PLACE LE FLO, une scène Pop-Rock de 19h à 00h avec en tête d’affiche le chanteur britannique LEWIS EVANS.

Le bar-restaurant LA FABRIK proposera également deux concerts pour l’occasion.

Le détail de la programmation est en ligne sur www.lesneven.bzh .

Centre-ville

Lesneven 29260 Finistère Bretagne

