Fête de la musique à Lestiac-sur-Garonne Salle des fêtes Lestiac-sur-Garonne samedi 20 juin 2026.

Lestiac-sur-Garonne

Fête de la musique à Lestiac-sur-Garonne

Salle des fêtes Chemin de l’Église Lestiac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Lestiac-sur-Garonne le samedi 20 juin 2026 à la salle des fêtes de Lestiac. Restauration avec foodtruck Ma Mamie sur place.

Au programme Tour de chant avec de la variété française et animation du bal jusqu’au bout de la nuit.

L’association ETAVIE organise pour 5.00€ cette soirée au bénéfice de la restauration de l’église Saint Pierre es Liens

Les Vignobles Gonfrier accompagnent cette soirée en offrant une dégustation Gratuite. .

Salle des fêtes Chemin de l’Église Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 02 61 etavie.langoiran@gmail.com

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English : Fête de la musique à Lestiac-sur-Garonne

L’événement Fête de la musique à Lestiac-sur-Garonne Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud