Saint-Jans-Cappel

Fête de la musique à l’étang des 3 fontaines

Drève Debeer Saint-Jans-Cappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 02:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Groupe musical La fille en Trop suivi d’une soirée dansante avec DJ.

Pêche à la truite le soir de 19h à 22h à l’étang commun ou en étang privatif.

Petite restauration Sans réservation

Sans réservation

Groupe musical La fille en Trop suivi d’une soirée dansante avec DJ.

Pêche à la truite le vendredi soir et samedi soir de 19h à 22h à l’étang commun ou en étang privatif.

Petite restauration Sans réservation

Sans réservation .

Drève Debeer Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 28 42 52 17

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English :

Musical group La fille en Trop followed by a DJ dance party.

Trout fishing in the evening from 7pm to 10pm in the communal pond or private pond.

Snack bar Without reservation

Without reservation

L’événement Fête de la musique à l’étang des 3 fontaines Saint-Jans-Cappel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Flandre