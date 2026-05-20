Fête de la musique à l’étang des 3 fontaines Saint-Jans-Cappel
Fête de la musique à l’étang des 3 fontaines Saint-Jans-Cappel vendredi 19 juin 2026.
Saint-Jans-Cappel
Fête de la musique à l’étang des 3 fontaines
Drève Debeer Saint-Jans-Cappel Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 02:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Groupe musical La fille en Trop suivi d’une soirée dansante avec DJ.
Pêche à la truite le soir de 19h à 22h à l’étang commun ou en étang privatif.
Petite restauration Sans réservation
Sans réservation
Groupe musical La fille en Trop suivi d’une soirée dansante avec DJ.
Pêche à la truite le vendredi soir et samedi soir de 19h à 22h à l’étang commun ou en étang privatif.
Petite restauration Sans réservation
Sans réservation .
Drève Debeer Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 28 42 52 17
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English :
Musical group La fille en Trop followed by a DJ dance party.
Trout fishing in the evening from 7pm to 10pm in the communal pond or private pond.
Snack bar Without reservation
Without reservation
L’événement Fête de la musique à l’étang des 3 fontaines Saint-Jans-Cappel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Flandre