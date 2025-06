Fête de la musique à l’étape en forêt – Saint Sever Calvados Noues de Sienne 21 juin 2025 18:00

Calvados

Fête de la musique à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Pour la fête de la musique, l’étape en forêt vous propose Annachronic, composition et cover de morceaux, soul, rhythm n’blues, pop & rock. Restauration, buvette, grillades, snack et planches charcuteries.

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11 contact@etape-en-foret.com

English : Fête de la musique à l’étape en forêt

For the fête de la musique, l’étape en forêt offers you Annachronic, composition and cover of songs, soul, rhythm n’blues, pop & rock. Catering, refreshment bar, grills, snacks and charcuterie boards.

German : Fête de la musique à l’étape en forêt

Für die Fête de la Musique bietet Ihnen L’étape en forêt Annachronic, Komposition und Cover von Stücken, Soul, Rhythm n’Blues, Pop & Rock. Verpflegung, Getränkestand, Gegrilltes, Snacks und Wurstbretter.

Italiano :

Per il festival musicale, l’étape en forêt vi propone Annachronic, composizione e cover di canzoni, soul, rhythm n’blues, pop & rock. Catering, bar, grigliate, snack e taglieri di salumi.

Espanol :

Para la fiesta de la música, l’étape en forêt le propone Annachronic, composición y cover de canciones, soul, rhythm n’blues, pop & rock. Catering, bar de refrescos, parrillas, aperitivos y tablas de embutidos.

L’événement Fête de la musique à l’étape en forêt Noues de Sienne a été mis à jour le 2025-06-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie