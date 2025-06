Fête de la Musique à l’O2G Bourges 21 juin 2025 22:00

Cher

Fête de la Musique à l'O2G 75 Rue Gambon Bourges Cher

Tarif : – –

Date : 2025-06-21

Début : 2025-06-21 22:00:00

fin : 2025-06-21 02:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Célébrez le début de l’été à l’O2G !

Soirée sur le thème de « Spicy Honey », un mélange d’Afro et de R’n’B. Le Diez sera aux platines pour faire grimper la température ! Musique en intérieur et en extérieur. .

75 Rue Gambon

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 83 85 75 04

English :

Celebrate the start of summer at the O2G!

German :

Feiern Sie den Sommeranfang im O2G!

Italiano :

Festeggiate l’inizio dell’estate all’O2G!

Espanol :

¡Celebra el comienzo del verano en el O2G!

