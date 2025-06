Fête de la musique à l’Oasienne de Lissac et Mouret L’oasienne Lissac-et-Mouret 21 juin 2025 19:30

Lot

Fête de la musique à l’Oasienne de Lissac et Mouret L’oasienne 7 chemin des noyers Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

Une soirée musicale festive à L’Oasienne à l’occasion de la fête de la musique. L’événement propose un moment convivial avec des animations sonores et gustatives, dans une ambiance chaleureuse et détendue.

– 19h30 Blind test pendant l’apéro

– 21h00 DJ set multistyle avec David Music & Event

– Restauration sur place croquettes d’aligot et saucisse sur réservation 20 .

L’oasienne 7 chemin des noyers

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 6 60 49 44 20

English :

A festive musical evening at L’Oasienne to celebrate the Fête de la Musique. The event offers a convivial moment of sound and taste, in a warm and relaxed atmosphere.

German :

Ein festlicher Musikabend im L’Oasienne anlässlich der Fête de la Musique. Die Veranstaltung bietet einen geselligen Moment mit klanglichen und geschmacklichen Animationen in einer warmen und entspannten Atmosphäre.

Italiano :

Una festosa serata musicale a L’Oasienne per celebrare la Fête de la Musique. L’evento offre un momento di convivialità con intrattenimento sonoro e gustativo, in un’atmosfera calda e rilassata.

Espanol :

Una velada musical festiva en L’Oasienne para celebrar la Fête de la Musique. El evento ofrece un momento de convivencia con animaciones sonoras y gustativas, en un ambiente cálido y distendido.

L’événement Fête de la musique à l’Oasienne de Lissac et Mouret Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Figeac