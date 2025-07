FÊTE DE LA MUSIQUE À LOUBENS LAURAGAIS Loubens-Lauragais

Venez faire la fête à Loubens-Lauragais !

Jeudi 21 août

21h Concours de belote 16€/équipe avec 800€ de lots à gagner

Vendredi 22 août

21h Grand Loto de l’été, 2€ le carton avec 1300€ de lots à gagner

Samedi 23 août

14h Concours de pétanque en doublette

20h Repas de l’été 20€ réservation par téléphone ou mail

22h Bal / Concert QUE DU TUBE !

Dimanche 24 août

12h Dépôt de gerbe / apéritif

18h Apéro concert ZE TIUBES

20h Plat à l’auberge 14€, plat végé possible

+ Jeux pour tous .

Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 45 50 98 comioteloubens@gmail.com

English :

Come and celebrate in Loubens-Lauragais!

German :

Kommen Sie zum Feiern nach Loubens-Lauragais!

Italiano :

Venite a festeggiare a Loubens-Lauragais!

Espanol :

¡Venga a celebrarlo a Loubens-Lauragais!

