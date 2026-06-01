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FÊTE DE LA MUSIQUE À LOUBENS-LAURAGAIS Loubens-Lauragais

FÊTE DE LA MUSIQUE À LOUBENS-LAURAGAIS Loubens-Lauragais

FÊTE DE LA MUSIQUE À LOUBENS-LAURAGAIS Loubens-Lauragais samedi 20 juin 2026.

Ville : 31460 Loubens-Lauragais

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Loubens-Lauragais

FÊTE DE LA MUSIQUE À LOUBENS-LAURAGAIS

Loubens-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique festive avec concerts live, chorale et groupes variés, ambiance conviviale, animations, restauration, événement musical local incontournable et familial.
On a 15 ans!!!
On fête ça le 20 juin pour notre fête de la musique avec les élèves, les choristes, des groupes surprises spécialement réunis pour l’occasion et les ami-e-s de Velvet Room, Spook Me et Through!   .

Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie   fabriqueasons@gmail.com

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English :

Festive music festival with live concerts, choir and various groups, friendly atmosphere, entertainment, catering, unmissable local music event for the whole family.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À LOUBENS-LAURAGAIS Loubens-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE