FETE DE LA MUSIQUE A LUNEL 2025 – Lunel 21 juin 2025 07:00

Hérault

FETE DE LA MUSIQUE A LUNEL 2025 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La Ville de Lunel célèbre la musique en ce premier jour d’été !

Un programme riche et éclectique a été imaginé pour cette journée festive :

7h30 accueil musical à la gare de Lunel par un duo de cordes de l’École de musique de Lunel

8h30 intermède musical à la statue du Pescalune par un duo de cordes de l’École de musique de Lunel

14h Sieste musicale de Martine Biard, François de Fossa, la musique au cœur de l’exil Espace Louis Feuillade

18h Concert orgue et chant de l’association Les Amis de l’orgue de Lunel Église Notre-Dame-du-Lac

18h Concert de chœurs de l’association Art’titude Terrasse des Arènes

19h Fanfare Banzaï (Fanfare survoltée) Place de la République

19h Little Guinguette (Pocket swing orchestra) Place des Caladons

19h30 Conjunto Jaleo Quintet (Fiesta y salsa !) Place de la République

19h30 Hoebs (Pop Rock 90’s revival) Place Louis Rey

21h Fanfare Banzaï (Fanfare survoltée) Place de la République

21h De Rien (Rock’n’Drôle !) Place Louis Rey

21h Francky Poulet Jazz Band (Jazz New Orleans) Place des Caladons

22h Une touche d’optimisme (Chanson française festive) Place de la République .

Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

The town of Lunel celebrates music on this first day of summer!

German :

Die Stadt Lunel feiert an diesem ersten Sommertag die Musik!

Italiano :

Lunel celebra la musica nel primo giorno d’estate!

Espanol :

¡Lunel celebra la música el primer día de verano!

