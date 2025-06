Fête de la musique à Luynes Place de la Libération Aix-en-Provence 21 juin 2025 17:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la musique à Luynes Du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025 de 17h à 1h. Place de la Libération Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Fête de la musique à Luynes avec 5 food trucks (mexicain, grec, asiatique, italien, burgers) et manèges (trampoline, manège enfantin, pêche aux canards)

L’été démarre en fanfare avec une soirée exceptionnelle organisée par FestiLuynes ! Ambiance garantie du début à la fin !

Manèges pour les enfants Rires et souvenirs assurés !



Food Truck pour tous les goûts Grec Asiatique Mexicain Italien Burger

Buvette pour se rafraîchir et trinquer entre amis



Zumba party à 19h Venez bouger avec nous ! DJ jusqu’à 1h du matin Hits, vibes et dancefloor sous les étoiles ! Une soirée festive, conviviale, gourmande et musicale à ne pas manquer. Venez entre amis, en famille ou en voisins on vous attend nombreux pour faire vibrer Luynes !

Place de la Libération Luynes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Music festival in Luynes with 5 food trucks (Mexican, Greek, Asian, Italian, burgers) and rides (trampoline, merry-go-round, duck fishing)

German :

Musikfest in Luynes mit 5 Foodtrucks (mexikanisch, griechisch, asiatisch, italienisch, Burger) und Fahrgeschäften (Trampolin, Kinderkarussell, Entenangeln)

Italiano :

Festival musicale a Luynes con 5 food truck (messicano, greco, asiatico, italiano, hamburger) e giostre (trampolino, giostra, pesca delle anatre)

Espanol :

Festival de música en Luynes con 5 camiones de comida (mexicana, griega, asiática, italiana, hamburguesas) y atracciones (cama elástica, tiovivo, pesca de patos)

