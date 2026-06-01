Fête de la musique à Maizières Maizières
Fête de la musique à Maizières Maizières samedi 20 juin 2026.
Maizières
Fête de la musique à Maizières
église de Maizières Maizières Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
A l’occasion de la Fête de la Musique venez découvrir le groupe Harmonia lors d’un concert dans l’église de Maizières. Profitez également d’un verre de l’amitié ! .
église de Maizières Maizières 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 90 92
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English :
L’événement Fête de la musique à Maizières Maizières a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne