Fête de la musique à Maizières Maizières samedi 20 juin 2026.

Maizières

Fête de la musique à Maizières

église de Maizières Maizières Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

A l’occasion de la Fête de la Musique venez découvrir le groupe Harmonia lors d’un concert dans l’église de Maizières. Profitez également d’un verre de l’amitié ! .

église de Maizières Maizières 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 90 92

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English :

L’événement Fête de la musique à Maizières Maizières a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne