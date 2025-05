Fête de la musique à Martigues – Cercle de Voile de Martigues (CVM) Martigues, 21 juin 2025 19:00, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Fête de la musique à Martigues Samedi 21 juin 2025 de 19h à 1h. Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

A Martigues, on accorde une place très importante aux talents locaux, qualifiés d’ « amateurs » mais souvent pétris de grandes qualités. Un rendez-vous attendu qui ouvrira l’été des fadas.

Fêtez la musique à la Base de voile de Tholon dans un cadre idyllique au bord de l’étang de Berre.

Buvette et snack sur place.



Au programme

– FLOW THERAPY Jonglant entre douceur mélancolique et Grooves énergiques, Flow Therapy revisite des titres intemporels, avec une élégance d’une instrumentation inspirée, portée par l’alchimie de trois voix harmonieuses.



– NLP NONO ET LES POTOS Passionnés de Reggae depuis des décennies, les 5 membres de Nono et les Potos interpréteront avec brio, des grands classiques des groupes les plus mythiques.



– M’AS GOUNFLA Collectif de 9 musiciens et choristes, le M’as Gounfla interprétera des reprises, ainsi que quelques unes de leurs compositions, adaptés à leur sauce façon Reggae Roots. .

Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 12 94 club@cvmartigues.net

English :

In Martigues, local talent, described as ‘amateur’ but often bursting with quality, is given pride of place. An eagerly-awaited event to kick off the summer. In the town centres of the three districts.

German :

In Martigues wird lokalen Talenten ein sehr wichtiger Platz eingeräumt, die zwar als « Amateure » bezeichnet werden, aber oft von großer Qualität sind. Eine erwartete Veranstaltung, die den Sommer der Fadas eröffnen wird.

Italiano :

A Martigues, i talenti locali, definiti « amatoriali » ma spesso ricchi di qualità, vengono messi in primo piano. Un evento molto atteso per inaugurare l’estate.

Espanol :

En Martigues se da mucha importancia al talento local, calificado de « amateur » pero a menudo rebosante de calidad. Un acontecimiento muy esperado para empezar el verano. En los centros urbanos de los tres distritos.

