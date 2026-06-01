FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Mauvaisin dimanche 21 juin 2026.

Mauvaisin

FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN

SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Rue du Château Mauvaisin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Vous faites de la musique pour votre plaisir ? Faites-en aussi pour le nôtre !

Le dimanche 21 juin, la scène de notre grange accueillera les musiciennes et musiciens de tout âge, de tout style et de tout niveau d’expérience.

Programme complet à venir .

SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Rue du Château Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie undimanchealacampagne@mauvaisin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you make music for your own pleasure? Make some for ours too!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN Mauvaisin a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE