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FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Mauvaisin

FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Mauvaisin

FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Mauvaisin dimanche 21 juin 2026.

Lieu : SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU

Adresse : Rue du Château

Ville : 31190 Mauvaisin

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Mauvaisin

FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN

SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Rue du Château Mauvaisin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Vous faites de la musique pour votre plaisir ? Faites-en aussi pour le nôtre !
Le dimanche 21 juin, la scène de notre grange accueillera les musiciennes et musiciens de tout âge, de tout style et de tout niveau d’expérience.

Programme complet à venir   .

SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Rue du Château Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie   undimanchealacampagne@mauvaisin.com

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English :

Do you make music for your own pleasure? Make some for ours too!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN Mauvaisin a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE