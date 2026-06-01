FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Mauvaisin
FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Mauvaisin dimanche 21 juin 2026.
Mauvaisin
FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN
SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Rue du Château Mauvaisin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Vous faites de la musique pour votre plaisir ? Faites-en aussi pour le nôtre !
Le dimanche 21 juin, la scène de notre grange accueillera les musiciennes et musiciens de tout âge, de tout style et de tout niveau d’expérience.
Programme complet à venir .
SOUS LA GRANGE DU CHÂTEAU Rue du Château Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie undimanchealacampagne@mauvaisin.com
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English :
Do you make music for your own pleasure? Make some for ours too!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À MAUVAISIN Mauvaisin a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE