Fête de la Musique à Miré Stade Miré

Miré

Fête de la Musique à Miré

Stade Rue du Soleil Levant Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêtez la musique à Miré, le samedi 20 juin, à partir de 19h.

L’association Mirė Culture Loisirs organise sa fête de la Musique, samedi 20 juin 2026, à partir de 19h

Stade de foot route de Morannes rue du soleil levant Miré.

La Fête de la musique, manifestation populaire gratuite qui célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle s’adresse à toutes et à tous.

Au Programme

Batuc’ à Malice en 3 sets pour les inter scènes

Batucada, déambulation et spectacle de percussions brésiliennes par une vingtaine de musiciens. Ils sont un Bloco Afro jouant du Samba Reggae. Leur entrain et leurs chorégraphies vous feront vibrer. Toutes leurs prestations sont festives, joyeuses et diffusent le sourire et la bonne humeur sur leur passage.

Hugo Heyman

Rock’n’Roll à l’ancienne des années 50. Guitariste virtuose et chanteur habité à la voix puissante, Hugo vous fera redécouvrir les succès d’Elvis Presley, Frank Sinatra, Brenda Lee, Ray Charles et bien d’autres.

Warmelade

Laure au chant, Valentin à la guitare, Gaëtan à la basse et Romain à la batterie, vous emmèneront dans leur univers aux nombreuses influences rock, pop rock, folk et même métal.

P’tit J Bus

Groupe de rock festif composé de 5 copains de longue date armés de leurs plus belles bretelles qui trépignent d’impatience d’animer dans la bonne humeur et un p’tit brin de folie notre fête de la musique à Miré.

Vous avez un p’tit creux ! Vous souhaitez vous restaurer ! Pas de problème nous avons prévu pour vous des Foods Trucks

MS burger hamburger fait maison et frites fraichement préparées

L’imprévu pizzas

Maxime avec ses sorbets et Élodie avec ses chichis, gaufres, crêpes, et barbes à Papa

Notre belle équipe de l’AMCL sera présente pour les rafraîchissements. .

Stade Rue du Soleil Levant Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire amclmire49330@outlook.fr

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English :

Come and celebrate music in Miré, on Saturday June 20, from 7pm.

L’événement Fête de la Musique à Miré Miré a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Anjou bleu