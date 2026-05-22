FÊTE DE LA MUSIQUE À MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON Monchaux-sur-Écaillon

Monchaux-sur-Écaillon

FÊTE DE LA MUSIQUE À MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON

1 Rue de Valenciennes Monchaux-sur-Écaillon Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

FÊTE DE LA MUSIQUE À MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON

Célébrez l’arrivée de l’été en musique ! L’Association Monchautrienne Loisirs Fêtes et Culture vous invite à une soirée festive, conviviale et entièrement gratuite au cœur du village.

Dès 19h00 Scène ouverte & Ambiance Folk & Blues La soirée débute avec une scène ouverte dédiée aux artistes locaux, accompagnée des rythmes Folk & Blues du Duo King Bee, avec la participation chaleureuse de l’association Croqu’ Guitare.

À partir de 20h00 Concert de BOUC & MISS’HAIR Le duo prendra les commandes de la scène pour un concert énergique qui promet de vous faire danser et chanter jusqu’au bout de la nuit !

Le Vendredi 19 juin 2026 dès 19h00

Lieu Cour de la salle J-C Puech (Salle des Associations), 1 rue de Valenciennes, Monchaux-sur-Écaillon

Entrée gratuite

Buvette et petite restauration prévues dans la cour pour passer un excellent moment entre amis ou en famille !

FÊTE DE LA MUSIQUE À MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON

Célébrez l’arrivée de l’été en musique ! L’Association Monchautrienne Loisirs Fêtes et Culture vous invite à une soirée festive, conviviale et entièrement gratuite au cœur du village.

Dès 19h00 Scène ouverte & Ambiance Folk & Blues La soirée débute avec une scène ouverte dédiée aux artistes locaux, accompagnée des rythmes Folk & Blues du Duo King Bee, avec la participation chaleureuse de l’association Croqu’ Guitare.

À partir de 20h00 Concert de BOUC & MISS’HAIR Le duo prendra les commandes de la scène pour un concert énergique qui promet de vous faire danser et chanter jusqu’au bout de la nuit !

Le Vendredi 19 juin 2026 dès 19h00

Lieu Cour de la salle J-C Puech (Salle des Associations), 1 rue de Valenciennes, Monchaux-sur-Écaillon

Entrée gratuite

Buvette et petite restauration prévues dans la cour pour passer un excellent moment entre amis ou en famille ! .

1 Rue de Valenciennes Monchaux-sur-Écaillon 59224 Nord Hauts-de-France +33 3 27 24 53 78

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English :

FÊTE DE LA MUSIQUE AT MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON

Celebrate the arrival of summer with music! The Association Monchautrienne Loisirs Fêtes et Culture invites you to a festive, convivial and entirely free evening in the heart of the village.

From 7:00 pm: Open stage & Folk & Blues ambience The evening kicks off with an open stage dedicated to local artists, accompanied by the Folk & Blues rhythms of Duo King Bee, with the warm participation of the Croqu’ Guitare association.

From 8:00 pm: Concert by BOUC & MISS’HAIR The duo will take control of the stage for an energetic concert that promises to have you dancing and singing the night away!

Friday, June 19, 2026 from 7:00 p.m

Venue: Cour de la salle J-C Puech (Salle des Associations), 1 rue de Valenciennes, Monchaux-sur-Écaillon

Free admission

Refreshments and snacks available in the courtyard for a great time with friends and family!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON Monchaux-sur-Écaillon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Valenciennes